«Правила жизни»: в Госдуме выработают нормы для работы «инфоцыган» Депутат Даванков: для инфоблогеров разработают правила работы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по бюджетам и налогам Владислав Даванков рассказал в беседе с NEWS.ru, что для «инфоцыган» разработают специальные нормы, чтобы не было обмана клиентов. По его словам, правила будут сформулированы при участии самих представителей инфобизнеса.

Блогеры [Лерчек и ее муж Артем] Чекалины выплатили долг — это прекрасно. Государству гораздо больше пользы, когда оно получает деньги в бюджет, а не новых сидельцев, — отметил депутат.

Даванков указал, что в сфере инфобизнеса главное — защитить людей от мошенничества. Он пояснил, что есть очевидные случаи с необоснованными отказами в возвратах, с плагиатом, а также уходом от налогов. Он призвал называть таких мошенников не «инфоцыганами», а «инфоскамерами». При этом депутат подчеркнул, что это специфическая деятельность: кого-то онлайн-марафоны действительно мотивируют, а другим кажутся «откровенной болтологией» и введением в заблуждение.

Поэтому наша фракция «Новые люди» вместе с представителями инфобизнеса объявила об открытии профильной ассоциации. Правила жизни должны разработать сами производители контента в рамках закона, — объяснил он.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко заявил, что блогерам, уличенным в мошенничестве, не удастся откупиться от государства, возбужденные в отношении них уголовные дела будут доведены до конца. Он также отметил, что назрела необходимость регулирования деятельности людей, проводящих тренинги в Сети.