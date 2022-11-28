В ГД раскрыли планы взаимодействия с Ираном после его вступления в ШОС Депутат ГД Кравченко отметил важность налаживания процесса взаимных инвестиций с Ираном

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Иран и Россия ведут активное сотрудничество в области энергетики, нефтегазового и банковского секторов, а также в других направлениях, перед странами стоит ряд задач, которые постепенно будут решаться, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, ответственный секретарь Бюро высшего совета «Единой России» Денис Кравченко. По его словам, решение парламента Ирана о вхождении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) — важный для всех стран организации шаг, которая становится ключевой несущей конструкцией миропорядка и обеспечения устойчивого развития в Евразийском регионе.

Конкретно для нас это означает, что перед Россией и Ираном стоит ряд задач, которые будут поэтапно решаться. Это укрепление промышленного и торгового сотрудничества. Торговый потенциал между нашими странам имеет огромную перспективу развития — минимум на 70% от действующих оборотов, — заявил Кравченко.

Парламентарий отметил важность налаживания процесса взаимных инвестиций, наращивания объема национальных валют для увеличения объемов торговли в национальных валютах, развития клиринговых центров, а также упрощения логистики и таможенных процедур. Кравченко подчеркнул, что на сегодняшний момент в России и Иране создаются организации, которые содействуют развитию торгового, научного и промышленного взаимодействия.

Такая работа очень важна. Недостаточная представленность иранских товаров на российском рынке и наоборот — вопрос времени и усилий, которые, разумеется, будут приложены с обеих сторон, — добавил Кравченко.

Ранее иранский парламент большинством голосов одобрил присоединение республики к ШОС. За присоединение проголосовали 205 парламентариев, трое выступили против, еще четверо воздержались.