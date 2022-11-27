Парламент Ирана одобрил присоединение к ШОС

Фото: Iranian Parliament/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иранский парламент большинством голосов одобрил присоединение республики к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщило агентство Mehr. За присоединение проголосовали 205 парламентариев, трое выступили против, еще четверо воздержались.

Условием членства Ирана является одобрение всех документов, которые были приняты организацией до настоящего момента. Если же ШОС в ближайшее время утвердит какой-либо новый документ, парламент также будет должен рассмотреть и одобрить его, — сообщил представитель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского совета Абольфазль Амуйи.

Он добавил, что объем экономических обменов в организации очень велик, учитывая членство в ней России и Китая.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о начале трансформации мироустройства, в рамках которой мир движется к многополярности, более демократичной и справедливой системе мироустройства. Он добавил, что движение к многополярному миру является стратегическим вектором мировой политики, что подтвердил состоявшийся в Самарканде саммит ШОС.