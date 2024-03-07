В ГД призвали наказать устроивших жестокую расправу над котятами подростков Бурматов: убившие котенка в прямом эфире алтайские юноши будут наказаны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юноши устроившие жестокую расправу над котятами в Алтайском крае будут привлечены к ответственности, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он отметил, что отягчающими обстоятельствами при этом будут считаться такие факторы, как количество животных и публичная трансляция расправы.

Поэтому юноши с видео в любом случае будут привлечены к ответственности. То, что они нанесли вред нескольким животным — это отягчающие обстоятельства, как и публичная трансляция, — сказал депутат.

По его словам, подобные случаи в данное время эффективно расследуются и дела доходят до суда с обвинительными заключениями. Также введена соответствующая статья в кодекс об административных правонарушениях, чтобы подростки не уходили от ответственности. Бурматов добавил, что направит депутатские запросы в правоохранительные органы и прокуратуру, чтобы дело взяли под контроль.

Ранее в Сети появились кадры, как двое подростков издеваются над животным. В какой-то момент один их них подносит к голове кошки пистолет, похожий на пневматический, и производит выстрел, тот убегает. На других кадрах они уже держат его и производят несколько выстрелов в голову от чего кошка погибает.

Ранее работник птицефабрики в Пермском крае отправил в печь семь кошек, пять из которых погибли. Мужчина слишком буквально воспринял приказ своего начальства избавиться от животных любыми способами — хоть сжечь.