Пермяк буквально воспринял приказ начальства и сжег в печи пять кошек Ural Mash: работник пермской птицефабрики кинул в печь семь кошек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работник птицефабрики в Пермском крае отправил в печь семь кошек, пять из которых погибли, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Согласно его сведениям, мужчина слишком буквально воспринял приказ своего начальства избавиться от животных любыми способами — хоть сжечь.

По данным канала, инцидент произошел на предприятии «Комсомольская». После обнаружения в продукции птицефабрики посторонних примесей туда нагрянул Россельхознадзор. Предприятию выписали предписание, после чего руководство приказало сотрудникам убрать кошек.

Один из работников птицефабрики взял коробку с животными и бросил ее в огонь. Когда другие сотрудники завода услышали отчаянные крики кошек, они помчались спасать пушистых. Из коробки сразу же выпрыгнули две кошки и один котенок, последний не выжил. Еще четыре котенка сгорели заживо. Две выжившие кошки получили ожоги дыхательных путей и тела, сейчас они идут на поправку.

Как стало известно каналу, после инцидента руководство птицефабрики уволило мужчину, отправившего животных в печь. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что жителю Ухты, которого подозревают в жестоком убийстве кошки, грозит до трех лет лишения свободы, если полиция не обнаружит других правонарушений. Он также призвал изолировать мужчину от общества.