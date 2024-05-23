В ГД предупредили о запрете на кальяны в ресторанах и кафе Депутат Петров: рестораны перестанут подавать кальяны из-за проблем с контролем

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Законопроект о запрете курения кальянов в общественных местах должно затронуть все кафе и рестораны страны, заявил в беседе с НСН член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. Парламентарий указал на невозможность контроля процесса курения в таких заведениях.

Мы не можем контролировать каждый ресторан постоянно. Самое большое количество нарушений — это как раз кальянные. И это публичная демонстрация детям курения, что крайне негативно влияет на их поведение, это пропагандирует само курение, — уточнил Петров.

По словам депутата, курение различных смесей при большом желании стоит проводить дома, однако вред организму наносят даже бестабачные смеси. Он также призвал организовать отдельное лицензирование для специализированных кальянных, работу которых должен регулировать Союз кальянщиков.

Есть истинные кальянные, а есть кальянные, которые только прикрытие. Они сами заинтересованы в порядке не меньше депутатов. У нас это серая зона сегодня. Мое предложение было подумать над тем, чтобы отдельное лицензирование ввести, — напомнил парламентарий.

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный ранее допустил возможность того, что в России поднимут возраст для продажи сигарет. Однако для реализации такой инициативы потребуется несколько лет.