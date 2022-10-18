В ГД предложили смягчить наказание полицейским за умышленные преступления Депутаты ГД внесли законопроект, смягчающий наказание полицейским за умышленные преступления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Умышленное совершение преступления сотрудником полиции может перестать считаться отягчающим обстоятельством, соответствующий законопроект был опубликован на сайте Госдумы. В пояснительной записке к инициативе сказано, что нынешний закон дискредитирует сотрудников МВД и вызывает недоверие в обществе. Законопроект призван «восстановить справедливость».

Требуем восстановить логику законодательного регулирования и избежать тем самым подчеркивания незаслуженного и несправедливого недоверия к действующим сотрудникам органов внутренних дел России, — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта ссылаются на статистику Генпрокуратуры, согласно которой количество преступлений, совершенных сотрудниками МВД, в процентном соотношении не превышает и трети от общего числа дел по служащим силовых ведомств.

Ранее Chita.ru со ссылкой на источник в органах сообщил, что в Чите сотрудник спецназа убил своего коллегу во время выполнения задания. Как утверждает собеседник издания, тот участвовал в антинаркотической операции «Мак» на территории Забайкальского края. Он пояснил, что мужчине предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти) и в настоящий момент он находится в следственном изоляторе.

Как пишут авторы, инцидент произошел 18 сентября в Чите. По их словам, спецназовец застрелил коллегу в собственном автомобиле во время антинаркотического рейда, однако полицейским рассказал, что мужчина был убит в перестрелке с преступниками. По данным источников, спецназовец мог тренироваться в стрельбе из окна на ходу, одна из этих пуль случайно и попала в его коллегу. Следственный комитет и региональный отдел МВД ЧП не комментировали.