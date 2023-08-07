В ГД объяснили заявление МИД РФ о готовности завершить украинский конфликт Депутат Госдумы Чепа заявил, что РФ не раз выражала готовность к переговорам по Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия неоднократно заявляла о согласии на диалог по поводу завершения конфликта на Украине, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя заявление МИД РФ о готовности к переговорам. По его словам, «подогреваемая США» ситуация усугубляется.

Мы неоднократно заявляли о готовности России к переговорам о завершении конфликта, мы готовы, чтобы не проливалась кровь, но условия должны быть приемлемые для нас. Заявление МИД было озвучено, потому что мы и весь мир прекрасно понимаем, что подогреваемая США ситуация усугубляется, все больше новых вооружений испытываются на полигоне Украины, при этом провал контрнаступления ВСУ очевиден, однако наступление продолжается, принося новые жертвы, — сообщил Чепа.

Он напомнил, что еще в конце 2021 года Москва письменно обратились к США за предоставлением России гарантий безопасности: это было вызвано обострением ситуации на Украине, продвижением НАТО на восток и нарушением всех договоренностей с США.

Это и привело к сегодняшнему конфликту. <...> Дальнейшая эскалация может привести только к еще большим осложнениям, и все больше стран об этом говорят. Очень много о ситуации говорилось на саммите Россия — Африка, и мы не перестаем повторять, что готовы к диалогу, а они своими действиями ведут мир к катастрофе, которую Россия никогда не хотела, как и большинство стран мира, поддерживающих линию Северо-Атлантического альянса, — резюмировал Чепа.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва открыта к дипломатическому решению конфликта на Украине. По ее словам, Россия готова ответить на «действительно серьезные предложения». Захарова также высоко оценила посреднические и гуманитарные инициативы «друзей из стран Глобального Юга», направленные на достижение мира.