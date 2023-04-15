Власти Украины постоянно анонсируют контрнаступление ВСУ, чтобы «продолжить доить Запад», рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий отметил, что кроме «пустых слов» Киеву предъявить нечего.
А каким еще образом можно продолжить доить Запад — только все время анонсируя контрнаступление и рассказывать ему сказки о своей силе, о скорой перемоге — по-украински это «победа». Кроме пустых слов ведь ВСУ и предъявить-то нечего, в Артемовске и Авдеевке их подразделения едва справляются, чтобы избежать полного окружения, туда, как в топку, бросаются людские ресурсы [Украины], но все без особой пользы, — отметил депутат.
По его словам, западных поставок вооружений и техники не хватит Киеву для доминирования на поле боя, а в Европе и США «начинают задавать вопрос: на что Украина тратит деньги наших налогоплательщиков?». Собеседник считает, что средства «уходят в черную дыру».
Средства уходят в пустоту, в черную дыру, материализуясь только в дорогостоящую европейскую недвижимость для Зеленского и его окружения. Поэтому, кстати, я и уверен, что контрнаступ все-таки будет — если даже ВСУ не будут готовы, западные кредиторы подтолкнут к тому, чтобы денежные вложения отрабатывали, — подытожил Журавлев.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что ВСУ готовы пойти в контрнаступление в ближайшее время. Он поблагодарил власти США за оказываемую поддержку.