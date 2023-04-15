В ГД объяснили постоянные анонсы Киевом контрнаступления ВСУ Депутат Журавлев: Киев постоянно анонсирует контрнаступление ВСУ, чтобы продолжать «доить Запад»

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Власти Украины постоянно анонсируют контрнаступление ВСУ, чтобы «продолжить доить Запад», рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий отметил, что кроме «пустых слов» Киеву предъявить нечего.

А каким еще образом можно продолжить доить Запад — только все время анонсируя контрнаступление и рассказывать ему сказки о своей силе, о скорой перемоге — по-украински это «победа». Кроме пустых слов ведь ВСУ и предъявить-то нечего, в Артемовске и Авдеевке их подразделения едва справляются, чтобы избежать полного окружения, туда, как в топку, бросаются людские ресурсы [Украины], но все без особой пользы, — отметил депутат.

По его словам, западных поставок вооружений и техники не хватит Киеву для доминирования на поле боя, а в Европе и США «начинают задавать вопрос: на что Украина тратит деньги наших налогоплательщиков?». Собеседник считает, что средства «уходят в черную дыру».

Средства уходят в пустоту, в черную дыру, материализуясь только в дорогостоящую европейскую недвижимость для Зеленского и его окружения. Поэтому, кстати, я и уверен, что контрнаступ все-таки будет — если даже ВСУ не будут готовы, западные кредиторы подтолкнут к тому, чтобы денежные вложения отрабатывали, — подытожил Журавлев.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что ВСУ готовы пойти в контрнаступление в ближайшее время. Он поблагодарил власти США за оказываемую поддержку.