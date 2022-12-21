В ГД объяснили необходимость увеличения призывного возраста с 18 до 21 года Депутат ГД Швыткин: увеличение возраста призыва с 18 до 21 года нужно для привлечения в армию «зрелых» людей

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Увеличение до 21 года призывного возраста для службы в армии необходимо для того, чтобы к военному делу привлекались «зрелые люди», заявил в беседе с «Газетой.Ru» замглавы комитета по обороне РФ Юрий Швыткин. По его мнению, это послужит повышению военного потенциала вооруженных сил. Ранее с предложением увеличить возраст россиян для военной службы выступил министр обороны России Сергей Шойгу.

Я считаю, что это будет правильное решение, абсолютно правильное. <...> Сейчас призыв с 18 до 27 лет, поэтапно предлагается с 21 до 30 лет. Безусловно, это говорит о том, что ребята пойдут в армию уже более осознанные, более зрелые, получившие определенную специальность на гражданке, получившие некоторое образование. Поэтому только послужит укреплению обороноспособности в целом, повышению военного потенциала людского ресурса вооруженных сил РФ, — считает Швыткин.

21 августа на расширенном заседании коллегии Минобороны России Шойгу заявил, что в России следует поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 лет до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет. По его словам, необходимо предоставить желающим возможность поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на военного комиссара по Дмитрову, Талдому и Дубне подполковника Михаила Фотина о том, что, по его мнению, в России необходимо увеличить срок прохождения срочной службы до 18 или 24 месяцев. Он высказал мнение, что за год невозможно получить нормальную военно-учетную специальность. Позднее военный комиссар Подмосковья полковник Алексей Астахов заявил, что срок срочной службы в России по-прежнему составляет один год. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, он подчеркнул, что власти не планируют вносить изменения в законодательство, предусматривающие увеличение срока службы.