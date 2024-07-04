В ГД объяснили, кого не коснется закон о несогласованном выезде за границу Картаполов: закон о выезде за рубеж парламентариев не касается служебных поездок

Фото: duma.gov.ru

Принятый Государственной думой законопроект, согласно которому за несогласованный выезд за границу парламентариям могут досрочно прекратить полномочия, не распространяется на служебные поездки, заявил депутат Андрей Картаполов. При этом он подчеркнул, что всецело поддерживает данный документ, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Время сейчас суровое, задачи перед депутатами стоят большие и просто так разъезжать по дальним «закордонам», наверное, особой необходимости нет. Этот закон не касается служебных командировок, если кто-то отъедет по служебным делам, то никаких вопросов нет, а если по личным — тогда вопросы появляются, — пояснил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла поправки к закону «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы ФС РФ», согласно которым парламентарии должны согласовывать выезд за границу. В случае нарушений данной нормы депутатам и сенаторам могут досрочно прекратить полномочия по решению соответствующей палаты парламента.

Депутаты приняли соответствующий документ единогласно. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, главными качествами парламентария должны быть «дисциплина и трудолюбие».