Парламентариям будут грозить последствия за несогласованный выезд за рубеж ГД приняла закон о лишении полномочий депутатов за несогласованный выезд из РФ

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Государственная дума России в первом чтении приняла поправки к закону «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ», по которому парламентарии должны согласовывать выезд за границу, сказано на сайте Госдумы. В случае нарушений данной нормы депутатам и сенаторам могут досрочно прекратить полномочия по решению соответствующей палаты парламента.

Мы устанавливаем правовые последствия в случае, если нарушения были допущены. Правовых последствий не было. Избиратели наверняка нас поддержат, что мы принимаем такие самоограничения, — заявил по этому поводу спикер ГД Вячеслав Володин.

Отмечается, что депутаты приняли соответствующий документ единогласно. По словам Володина, главными качествами парламентария должны быть «дисциплина и трудолюбие».

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем в России для многодетных семей. Парламентарий направила соответствующее обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова. По мнению Останиной, это продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи.