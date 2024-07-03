В Госдуме предложили сделать 8 июля выходным днем Останина предложила сделать День семьи, любви и верности выходным

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Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем в России для многодетных семей. Парламентарий направила соответствующее обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий запрос.

B комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поступают обращения российских семей, в которых они предлагают сделать этот праздник (День семьи, любви и верности. — NEWS.ru) выходным днем для многодетных родителей. Представляется, что такой шаг продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи, — говорится в обращении.

Останина указала, что данное предложение не снизит производительность труда, отметив, что большинство матерей из многодетных семей не находятся в трудовых отношениях. Всего, по ее оценкам, таких семей в стране насчитывается 2,4 млн.

Парламентарий ранее предположила, что для увеличения числа многодетных семей в России необходимо повысить привлекательность многодетности. В беседе с NEWS.ru она уточнила, что важно разрабатывать и предлагать новые меры.