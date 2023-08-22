В ГД объяснили, должны ли дачники платить вступительный взнос в СНТ Депутат Чаплин: дачники не обязаны платить вступительный взнос в СНТ

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Садоводы не должны платить вступительный взнос в СНТ, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, новые члены СНТ не обязаны перечислять средства за присоединение к СНТ.

Покупая дачу в СНТ, готовьтесь к ежегодным платежам в товариществе: за содержание общего имущества, ЖКУ и т.д. Но в 2021-м приняли закон, уточняющий порядок уплаты: с 2021-м отменили уплату всех допплатежей, включая вступительные и паевые. Обязательными остались периодические членские взносы и целевые, взимаемые единовременно на большую покупку для товарищества, — подчеркнул Чаплин.

Парламентарий отметил, что на законодательном уровне сумма взносов не установлена: в каждом СНТ, с учетом расходов, свой расчет, но за каждую трату организация должна отчитываться. Собеседник добавил, что на общем собрании членов СНТ дачники вправе попросить объясниться, куда уходят их деньги.