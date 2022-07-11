В ГД назвали провалом идею Валенсы сократить население России до 50 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы (ГД) Анатолий Вассерман в разговоре с NEWS.ru «немного оправдал» экс-президента Польши Леха Валенсу и его идею сократить население России до 50 млн человек. Парламентарий подчеркнул, что бывший глава республики намекал на расчленение РФ на страны, где будут проживать не более 50 млн человек в каждой, а не на физическое уничтожение граждан РФ. Собеседник добавил, что идея Валенсы является провальной.

Хочу всё-таки немного оправдать Валенсу. Он собирался не уничтожать нас, а только разделить так, чтобы в каждой части было меньше 50 млн. А в целом скажу, что он далеко не первый, кто этого хотел. И далеко не последний. Да, к сожалению, Россия не один раз распадалась, но, я думаю, как и в прошлые разы, достаточно скоро воссоединится. Собственно, этот процесс уже идёт. Понятно, что ликвидация террористической организации Украина закончится именно воссоединением и не только Украины, а всей России, всего, что во время моей молодости называлось СССР. Так что, если он (Лех Валенса. — NEWS.ru) попытался бы всерьёз это организовать, ну так провалился бы, — отметил Вассерман.

Накануне Валенса предложил сократить численность населения РФ в два раза. В беседе с французским изданием Le Figaro лауреат Нобелевской премии предположил, что «укротить» Москву можно лишь двумя способами: первый — государственный переворот с полной сменой власти, а второй — сокращение населения до 50 млн человек. На текущий момент в РФ проживает 144 млн человек. Валенса опасается, что даже победа Украины в противостоянии с Россией не гарантирует полной безопасности для Европы. Политик также упрекнул Запад в мягкой позиции по отношению к РФ.

Ранее российский актер и режиссер Владимир Машков заявил, что США и Евросоюз на протяжении длительного времени желают любыми способами уничтожить русскоговорящее население. По его словам, ход мыслей обитателей этих территорий парадоксален, но ему давно было понятно их основное стремление.