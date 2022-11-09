В Госдуме нашли способ поддержать российские кинотеатры на фоне санкций Депутат Госдумы Гаврилов предложил выдавать кинотеатрам безвозвратные кредиты для поддержки отрасли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кинотеатры необходимо обеспечить безвозвратными и беспроцентными кредитами при условии сохранения численности сотрудников, а также грантами на прокат российского кино, заявил в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, также подобным заведениям следует субсидировать зарплаты работников и процентные ставки по привлечению средств на развитие отрасли.

Парламентарий подчеркнул, что высокотехнологичный сетевой сегмент данной сферы находится в серьезном кризисе, спровоцированном падением платежеспособности граждан РФ и санкциями со стороны ведущих зарубежных, прежде всего американских, киностудий.

Мы предлагаем использовать для поддержки киноиндустрии апробированные в ходе борьбы с COVID-19 меры: беспроцентный кредит с возможностью невозврата при условии сохранения численности сотрудников, гранты на показ отечественного кино, субсидирование выплат зарплаты работников, субсидирование процентных ставок по привлечению средств на развитие киносетей. Это позволит не только развивать отечественное кино, привлекать новую аудиторию на утренние и дневные сеансы, но и сохранить штат и профиль кинотеатров, исключив их перепрофилирование в ТЦ и ночные клубы, — рассказал Гаврилов.

Депутат также добавил, что следует проработать вопрос о замене «развлекательных, низкопробных, часто русофобских западных подделок на отечественное патриотическое, историческое, художественное кино, на трансляцию спектаклей и зарубежных высокохудожественных фильмов».

Ранее стало известно, что юридическое лицо российского бизнеса студии Sony Pictures компания «Сони Пикчерс продакшнс энд релизинг» (СППР) сменила название на «Контент-клуб». Предполагается, что фирма займется кинодистрибьюторской деятельностью, а также станет инвестировать в российское кино.

В марте киностудии Disney, Warner Bros. и Sony приостановили показы своих картин на территории России в связи с началом спецоперации на Украине. В дальнейшем стало известно, что в российских регионах кинотеатры сокращают часы работы либо открываются только в выходные дни. При этом часть прокатных заведений уже объявила о закрытии из-за резкого падения оборота. По оценкам владельцев кинотеатров, выручка за первое полугодие 2022 года упала на 60% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.