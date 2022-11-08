Sony Pictures после смены названия начнет развивать российское кино «Ведомости»: юрлицо Sony Pictures в России после смены названия будет инвестировать в кино

Фото: YouTube

Юридическое лицо российского бизнеса студии Sony Pictures, компания «Сони Пикчерс продакшнс энд релизинг» (СППР) сменила название на «Контент-клуб». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс». При этом владелец компании и генеральный директор не изменились.

Пост генерального директора, по информации издания, сохранил Антон Сиренко, в качестве владельца по-прежнему числится компания SPRR Holdings Russia, зарегистрированная в американском штате Делавэр. Изменение названия связано с переходом SPPR Holdings Russia под контроль российского топ-менеджемента. По словам Сиренко, владельцами компании в настоящее время являются он и его партнер, чье имя осталось в тайне. Также засекречена стоимость сделки.

Предполагается, что «Контент-клуб» займется кинодистрибуторской деятельностью, а также станет инвестировать в российское кино. Ранее в одном из интервью Сиренко заявлял, что для СППР локальный контент «всегда был стратегическим направлением». Он также рассказал «Ведомостям», что в настоящее время компания намерена вкладывать в российское кинопроизводство собственные средства.

По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль СППР в 2021 году составила около 155 млн рублей при прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) 7,05 млрд рублей.

Сиренко уточнил, что по условиям сделки компании перешли действующие лицензионные контракты на ранее вышедшие в РФ проекты американской студии. Вопроса о дистрибуции новинок Sony Pictures в повестке обсуждения пока нет.

В марте киностудии Disney, Warner Bros. и Sony приостановили показы своих картин на территории России в связи с началом спецоперации на Украине. В дальнейшем стало известно, что в российских регионах кинотеатры сокращают часы работы либо открываются только в выходные дни. При этом часть прокатных заведений уже объявила о закрытии из-за резкого падения оборота. По оценкам владельцев кинотеатров, выручка за первое полугодие 2022 года упала на 60% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.