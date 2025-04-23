В ГД напомнили о штрафах из-за нарушения правил использования самокатов Депутат Толмачев: поездки вдвоем на одном электросамокате грозят штрафом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

За поездку вдвоем на одном электросамокате предусмотрен штраф, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Он добавил, что наказание грозит также за поездку с малолетними детьми, по оживленным трассам на большой скорости и за вождение средства индивидуальной мобильности в состоянии алкогольного опьянения.

Покатушки парами на одном самокате, с малолетними детьми и по оживленным трассам со скоростью автомобиля, к сожалению, нередки. Сегодня сами сервисы кикшеринга установили очень большие штрафы за нарушения правил эксплуатации СИМ, в том числе наказывается вождение в нетрезвом состоянии. За этим следят и сотрудники полиции, и неравнодушные горожане. Тяжелый скоростной самокат — машина серьезная, и ошибок она не прощает. А тех взрослых, кто не понимает очевидного, ждут неприятные сюрпризы в виде штрафов, — сказал Толмачев.

Он объяснил, что ограничения призваны спасти жизнь и здоровье как самокатчиков, так и окружающих их людей. По словам Толмачева, нарушение правил эксплуатации средства индивидуальной мобильности угрожает не только водителю, но и остальным участникам дорожного движения.

Ранее глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что центр Екатеринбурга необходимо освободить от электросамокатов, чтобы повысить безопасность и комфорт туристов. Он сослался на многочисленные жалобы гостей города.