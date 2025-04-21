В ГД хотят запретить мигрантам работать в двух ключевых отраслях страны Лидер СРЗП Миронов призвал исключить мигрантов из образования и медицины России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Справедливая Россия — За правду» предлагает ввести федеральный запрет на работу мигрантов в образовании и медицине, кадровые проблемы в этих сферах нужно решать за счет достойной оплаты труда для российских специалистов, заявил в разговоре с NEWS.ru лидер СРЗП Сергей Миронов. По его словам, Минтруд в семь раз сократил список профессий для упрощенного получения вида на жительство — с 203 до 29 специальностей, при этом из перечня исключили такие направления, как здравоохранение и образование.

В предыдущие годы этот перечень только расширялся, слишком многим предприятиям, отраслям хотелось получить дешевую рабочую силу. Сегодня приоритеты должны быть совершенно другими, и правильное решение Минтруда это доказывает, — подчеркнул Миронов.

Он напомнил, что СРЗП давно предлагает сократить долю иностранцев в большинстве отраслей до 5% от общего числа занятых. По его словам, в отдельных сферах, включая образование и здравоохранение, работу мигрантов вообще следует запретить.

Такие решения уже приняли многие регионы, нужна федеральная норма. Хватит уже экономить на привлечении иностранцев, тем более в ключевых социальных отраслях. Для решения острых кадровых проблем в медицине и образовании нужно платить достойные зарплаты нашим людям, российским учителям и врачам, — отметил лидер СРЗП.

Большинство специалистов, которые пользовались программой упрощенного получения ВНЖ, — выходцы из Таджикистана, Узбекистана, указывают эксперты. Страны Средней Азии в целом остаются главными «поставщиками» всех въезжающих мигрантов в страну, напомнил политик.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве, экс-замминистра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов заявил, что жители Таджикистана и Узбекистана все чаще отдают предпочтение Китаю, Южной Корее, ближневосточным и европейским странам в качестве места для заработка, а не России. По его словам, основной причиной смены маршрутов стало падение курса рубля.