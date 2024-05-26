В ФСБ рассказали о буднях пограничников после входа Финляндии в НАТО «Звезда»: пограничники РФ перевооружаются на фоне вступления Финляндии в НАТО

Фото: IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

Пограничники на Балтике вырабатывают новые меры на фоне вступления Финляндии в НАТО, сообщил сотрудник пограничной службы ФСБ России Игорь Грицай. По его словам проводится дооснащение и перевооружение, отрабатываются новые тактики против беспилотников и безэкипажных катеров.

Производятся комплексные мероприятия по довооружению, перевооружению, дооснащению. Вырабатываются новые тактические приемы, как против борьбы с беспилотными летательными аппаратами, безэкипажными катерами, также для эффективного применения оружия и технических средств при надежной защите и охране государственной границы, — заявил он.

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о безопасности границ, который разрешит возвращать в Россию просителей убежища. Финский премьер Петтери Орпо заявил, что в итоге это позволит открыть восточную границу страны. По его словам, власти прибегли к чрезвычайным мерам, но других средств «недостаточно для предотвращения иностранного влияния» на Финляндию.

Ранее Министерство обороны России выступило с предложением утвердить перечень координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны РФ у материкового побережья и островов в Балтийском море. Таким образом, может быть изменена линия госграницы в районе Калининградской области.