В Думе связали визит Макрона в Баку и Ереван с неудачами в Африке Депутат Новиков: поездка Макрона в Баку призвана компенсировать неудачи в Африке

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Эммануэль Макрон

Поездка французского президента Эммануэля Макрона в Баку и Ереван призвана компенсировать неудачи его страны в Африке, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он предположил, что французский лидер надеется таким образом ослабить посредническую роль России и заместить ее ролью Франции. Однако эксперт подчеркнул, что ведущую роль в посредничестве урегулирования отношений Баку и Еревана все равно будет играть Москва.

Ему хотелось бы компенсировать последние неудачи в Африке. Понимая, что есть напряженность в армяно-азербайджанских отношениях, он хочет поучаствовать в этих процессах. С одной стороны, наращивая собственное внимание, с другой — сочетает личные и эгоистические задачи с общенатовскими. Я думаю, ожидать прорыва для него не приходится, но попытка предпринимается, — сказал Новиков.

Ранее Макрон сообщил в ходе ежегодной конференции послов республики, что планирует провести переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам главы французского государства, он намерен выступить с новой инициативой по урегулированию конфликта в Карабахе. Переговоры лидеров стран пройдут на этой неделе.