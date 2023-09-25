В аппарате Нарусовой не слышали о мерах из-за ее поездки в страну НАТО В аппарате Нарусовой заявили, что не слышали о мерах из-за ее поездки в Испанию

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Людмила Нарусова

В аппарате сенатора от республики Тыва Людмилы Нарусовой заявили, что не знают о мерах в отношении нее из-за поездки в страну НАТО — Испанию. Комментируя ситуацию «Газете.Ru», там уточнили, что «такой информацией не располагают». Кроме того, в аппарате Нарусовой не смогли прокомментировать данные о возможном отсутствии сенатора на заседаниях, завершающих весеннюю сессию палаты.

Мы такой информацией не располагаем, поскольку в это время Людмила Борисовна была на заседании профильного комитета, — отметили в аппарате.

Ранее стало известно, что комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности решил «жестко предупредить» сенатора от Республики Тыва Людмилу Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО во время специальной военной операции на Украине. В верхней палате назвали такое поведение дискредитирующим статус сенатора палаты в целом. Сама Нарусова назвала появившиеся в СМИ сообщения глупостью.

До этого Нарусова ездила вместе со своей дочерью, телеведущей Ксенией Собчак, в Испанию. Видео с совместной прогулки с сенатором опубликовала сама Собчак 5 августа.

В августе Нарусова также опровергла появившуюся в интернете информацию о своей грядущей отставке. Она уточнила, что это слухи, которые могут распространять ее политические оппоненты.