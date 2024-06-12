В администрации президента России появится новое управление По указу Путина в АП образуется управление по анализу социальных процессов

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

В администрации президента России образуется управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, свидетельствует подписанный Владимиром Путиным указ, размещенный на портале опубликования правовых актов. Кроме того, в АП также появятся еще четыре новых управления, а одно глава государства решил упразднить.

Согласно указу, в составе администрации российского лидера также появятся управления по вопросам национальной морской политики, по вопросам формирования и деятельности Госсовета, по государственной политике в гуманитарной сфере, по госполитике в сфере ОПК. При этом ранее существовавшее управление по обеспечению деятельности Госсовета упраздняется.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто и за какие вопросы будет отвечать в обновленной администрации президента РФ. Так, по его словам, замглавы администрации Максим Орешкин будет заниматься вопросами экономики и темой транспорта, а помощник президента Владимир Мединский займется в том числе вопросами культуры. Елена Ямпольская будет помогать Мединскому по вопросам культуры, а также привлекаться к теме молодежной политики.

Кроме того, назначенный помощником президента РФ Николай Патрушев будет заниматься новой для себя сферой деятельности, а именно вопросами кораблестроения. Другой помощник, Алексей Дюмин, будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса, заниматься Госсоветом и курировать спорт.