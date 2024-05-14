Стали известны новые обязанности сотрудников администрации президента РФ Песков: сотрудники АП РФ будут заниматься вопросами культуры и экономики

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Максим Орешкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто и за какие вопросы будет отвечать в обновленной администрации президента РФ. Так, по его словам, замглавы администрации Максим Орешкин будет заниматься вопросами экономики и темой транспорта, а помощник президента Владимир Мединский займется в том числе вопросами культуры. Елена Ямпольская будет помогать Мединскому по вопросам культуры, а также привлекаться к теме молодежной политики.

Помощник президента [Владимир] Мединский, помимо своего предыдущего объема курируемых вопросов, связанных с историей и историческим наследием, теперь будет заниматься и вопросами культуры, — сказал представитель Кремля.

Кроме того, назначенный помощником президента РФ Николай Патрушев будет заниматься новой для себя сферой деятельности, а именно вопросами кораблестроения. Другой помощник, Алексей Дюмин, будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заниматься Госсоветом и курировать спорт. На советника Игоря Левитина возложены обязанности спецпредставителя главы государства, в его ведении будет международное сотрудничество в сфере транспорта и Северный морской путь.

Ранее стало известно, что временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области стал первый заместитель главы региона Дмитрий Миляев. Он занял эту должность после назначения Алексея Дюмина помощником президента России.