«Утилизация ненужной техники»: Песков о поставках Словакией оружия Киеву Песков: уровень вовлеченности Польши и Словакии в конфликт на Украине возрастает

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Истребитель МиГ-29

Уровень вовлеченности Польши и Словакии в конфликт на Украине возрастает, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он также назвал отправку вооружений от этих стран Украине утилизацией старой ненужной техники. По его словам, новое оружие не поможет Киеву изменить ситуацию на поле боя.

Такое ощущение, что просто эти страны занимаются таким образом утилизацией старой ненужной техники, — сказал Песков.

17 марта кабмин Словакии принял решение о поставке Украине истребителей МиГ-29. По словам премьер-министра Эдуарда Хегера, с этим решением согласны президент страны Зузана Чапутова и спикер парламента Борис Коллар.

Когда именно и сколько истребителей Братислава передаст Киеву, Хегер не уточнил. По данным местных СМИ, на вооружении ВВС страны есть 11 МиГ-29.

Ранее сообщалось, что Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29. По словам президента страны Анджея Дуды, всего у Варшавы есть для Киева 10 таких самолетов. Он добавил, что на смену поставляемым Киеву МиГ-29 в Польшу прибудут FA-50 из Южной Кореи.

В США группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий направила главе Пентагона Ллойду Остину письмо, в котором призвала изучить вопрос передачи истребителей F-16 Киеву. По мнению сенаторов, такая помощь могла бы дать преимущество Украине в конфликте.