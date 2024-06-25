Помощник Путина открыл «Примаковские чтения», огласив его приветствие Ушаков огласил приветствие Путина участникам форума «Примаковские чтения»

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Помощник президента России Юрий Ушаков зачитал приветствие Владимира Путина по случаю открытия 10-го международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», передает корреспондент NEWS.ru. Он отметил, что глава государства в свое время активно поддержал идею его проведения.

С большим удовольствием принимаю участие в открытии 10-х юбилейных «Примаковских чтений». И по традиции начну с оглашения приветствия президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который в свое время активно и даже горячо поддержал идею проведения «Примаковских чтений», — сказал он.

«Примаковские чтения» будут проходить 25-26 июня в Центре международной торговли в Москве. В рамках форума ведущие ученые, политики и дипломаты со всего мира проведут открытый диалог о глобальных и региональных вызовах и угрозах.

Президент России Владимир Путин ранее принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Глава государства возложил венок в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны. Церемония состоялась в Александровском саду.

Почетный караул установил венок на стойку у Вечного огня под Кремлевской стеной. Сопровождалась церемония звуками траурного марша, который исполнил военный оркестр. Президент России склонил голову и подошел к венку, когда за ним последовали другие участники процесса.