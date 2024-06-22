Путин почтил память советских воинов у Могилы Неизвестного Солдата Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Фото: Kremlin.ru/Станислав Красильников, РИА Новости

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата говорится в сообщении на сайте Кремля. Глава государства возложил венок в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны. Церемония состоялась в Александровском саду.

Почетный караул установил венок на стойку у Вечного огня под Кремлевской стеной. Сопровождалась церемония звуками траурного марша, который исполнил военный оркестр. Президент России склонил голову, подошел к венку, когда за ним последовали другие участники процесса. На возложении венка присутствовали ветераны ВОВ, вооруженных сил, а также командующие подразделениями российской армии.

Владимир Путин поправил на венке ленты цвета триколора. На них золотом выведена надпись «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации». Лидер отошел и под мерные звуки метронома почтил память советских воинов минутой молчания.

Ранее появились фото с акции «Линия памяти», посвященной началу Великой Отечественной войны. Соответствующие мероприятия прошли на Крымской набережной 21 июня. Участники акции зажгли почти 1,5 тысячи свечей. Также набережную украсили календарные отрывки с датами от начала до конца трагического события.