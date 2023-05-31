Уничтожен последний корабль ВМС Украины Минобороны: российские военные уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко»

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Корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко»

Российская авиация уничтожила в Одессе последний боевой корабль Украины «Юрий Олефиренко», сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости. Отмечается, что высокоточный удар был нанесен 29 мая.

Двадцать девятого мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко», — сказали в ведомстве.

Ранее сегодня военкор Андрей Руденко со ссылкой на украинский источник сообщил, что единственный средний десантный корабль Украины «Юрий Олефиренко» затопили во время ударов по военным объектам в порту Одессы. Стало известно, что на палубе корабля вспыхнул пожар, который спровоцировал детонацию боеприпасов, после этого корабль начал тонуть. Экипаж, по его словам, потерпел существенные потери.

В августе прошлого года Великобритания приняла решение о передаче нескольких своих военных кораблей украинским вооруженным силам, сообщало украинское издание «Новое время» со ссылкой на посла Украины в Британии Вадима Пристайко. Пристайко добавил, что эти корабли будут модернизированы, на них установят необходимое ВСУ оборудование, а украинские военные пройдут соответствующее обучение.