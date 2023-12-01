Умер нижегородский сенатор Лебедев: что стало причиной, чем был известен Нижегородский сенатор Владимир Лебедев умер от инфаркта

Фото: СФ РФ

На 62-году жизни скончался сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев. О том, что стало причиной смерти, а также о биографии политика — в материале NEWS.ru.

Что известно о смерти сенатора Лебедева

О смерти Владимира Лебедева сообщил в четверг, 30 ноября, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Легенда области. Профессионал. Неравнодушный. Позитивный. Созидатель. Просто от себя лично — очень хороший человек! У меня нет слов. У всех нас, кто хорошо его знал, дружил с ним, шок. Ужасная трагедия», — написал Никитин, выразив соболезнования семье сенатора.

Позже руководитель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что причиной смерти Владимира Лебедева стал инфаркт. Он отметил, что сенатор был «государственником» и отстаивал интересы жителей региона. Также, работая в комитете по аграрной политике и природопользованию, он боролся за интересы аграриев, подчеркнул Тимченко.

Где похоронят сенатора Лебедева

Владимира Лебедева похоронят 2 или 3 декабря на территории Нижнего Новгорода, точную дату определят родственники, рассказал ТАСС Вячеслав Тимченко.

«По дате похорон пока ясности нет. Или суббота, или воскресенье. Решат родственники. Место [похорон] там, в Нижнем», — заявил он.

Чем был известен Владимир Лебедев

В Нижегородской области в сентябре состоялись выборы губернатора, победу на них одержал Глеб Никитин. Позже он заявил, что Лебедев продолжит представлять регион в Совете Федерации.

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин написал в Telegram, что Лебедев никогда никого не подводил, брался за самые трудные дела и становился примером.

«Одинаково успешно работал на „Лукойле“, в „Нижновэнерго“, в правительстве Кировской, потом Нижегородской области. Помню его в 2010-м. Страшное время, когда горели леса, а он как замгубернатора был в центре этого огненного урагана, делал все возможное, чтобы помочь людям», — отметил Люлин.

По его словам, Лебедев был наиболее эффективным главой федерального агентства лесного хозяйства, действительно любил природу и хотел, чтобы к относились разумно.

Владимир Альбертович Лебедев родился 23 апреля 1962 года в городе Новогрудок Гродненской области Белорусской ССР. С 25 сентября 2014 года был членом Совфеда. Награжден медалью «За трудовую доблесть», орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени РПЦ.

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