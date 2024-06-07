«Украинское шапито»: в Госдуме разнесли мечты Зеленского о победе над РФ Депутат Журавлев: Зеленский превратил Украину в шапито

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский превратил свою страну в шапито, у которого скоро «рухнет крыша», считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий выразил мнение, что в «наркоманских грезах» глава государства уже давно победил Россию.

Зеленский в своих наркоманских грезах давно уже победил и ест рапанов на крымском берегу, как обещал еще три года назад. Зеленский продолжает заливать европейцам, что «все хорошо, прекрасная маркиза», и это будет продолжаться, пока, сгорев, не рухнет крыша этого украинского шапито, — отметил Журавлев.

По его мнению, у ВСУ ничего не получается, они теряют поселок за поселком, а укрепления, на которые выделяет деньги Запад, являются просто фикцией. Парламентарий подчеркнул, что нельзя серьезно верить словам украинской власти.

Его помощники, как и предрекали, выходят в эфир с ялтинской набережной, а Донбасс сам собой вернулся в состав Украины. Нельзя серьезно слушать то, что говорят представители киевского режима, — это лишь ложь и провокация, — добавил парламентарий.

Зеленский ранее выступил против прекращения огня в зоне боевых действий. В своем выступлении перед Национальным собранием Франции он отметил, что «если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст только паузу перед новой войной». Также президент Украины выразил уверенность, что «битва с Россией может быть выиграна».