«Уберегли Россию»: Путин о самопожертвовании павших летчиков Путин поблагодарил героев-летчиков за спасение России в ходе попытки мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил благодарность военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб, а также павшим героям-летчикам, чьи действия помешали осуществить попытку мятежа в стране. Глава государства сообщил в обращении к народу, что их мужество уберегло страну от трагедии.

Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников. Сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество и самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий, — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что мятеж в любом случае был бы подавлен. По словам главы государства, организаторы предали народ, а также всех тех, кого «втянули» в свои действия. Путин подчеркнул, что случившееся играло на руку врагам государства, которые желали, чтобы «солдаты убивали друг друга».

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» сбили два вертолета и самолет Ил-22 в Воронежской области. По информации канала, погибли четыре человека — экипаж самолета. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Военкор Первого канала Ирина Куксенкова отметила, что на борту сбитого Ил-22 находились 10 человек. По ее словам, связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин пообещал выплатить компенсацию в размере 50 млн рублей семьям погибших летчиков.