Медведев предложил подумать о судьбе «коллеги» на фоне конфликта в Карабахе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram предложил догадаться о судьбе одного из его коллег, который просился в Россию, а после проиграл войну и возложил ответственность за это на Москву. Бывший российский президент подчеркнул, что после поражения коллега отказался от части территории своей страны, а затем и вовсе решил стать союзником НАТО.

Один мой коллега из братской страны сказал мне: «Ну я же для вас чужой, вы меня не примете». Я ответил то, что должен: «Судить будем не по биографии, а по поступкам». Потом он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за своё бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками. Догадайтесь, какая судьба его ждет, — написал Медведев.

Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции в Карабахе во вторник, 19 сентября. Основной ее целью является восстановление конституционного строя. В ведомстве подчеркнули, что азербайджанская армия будет наносить удары исключительно по военным объектам, гражданские и инфраструктурные объекты не атакуются.

О начале антитеррористических мероприятий в Карабахе проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что будет ждать действий от российских миротворцев по урегулированию ситуации в Карабахе. Он вновь подчеркнул, что на территории региона нет армянских военных, а Ереван должен не допустить поставить под удар государственность Армении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призывы Армении к российским миротворцам с требованием пресечь боевые действия в Карабахе. Она напомнила, что республика признала территориальную принадлежность Карабаха Азербайджану.