Суд счел законным запрет пользоваться интернетом блогеру Валерии Чекалиной

Фото: vk.com/ler_chek

Валерия Чекалина (Лерчек)

Московский горсуд признал законным запрет блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) пользоваться интернетом, передает корреспондент NEWS.ru из зала суда. Слушание проходило в отсутствие обвиняемой. В отношении Лерчек и ее супруга возбуждены два уголовных дела.

Первое дело связано с уклонением от уплаты налогов на 311 млн рублей, второе — с отмыванием денег в особо крупном размере. По данным следствия, Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года присвоили более 130 млн рублей.

Суд оставил решение по мере пресечения Чекалиной без изменения, а апелляционную жалобу ее защиты — без удовлетворения, — сказали в суде.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что полиция проверяет блогера и автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую после поступления заявлений от участников, которые считают, что их обманули. По данным канала, блогера проверят на наличие в ее бизнесе схем уклонения от уплаты налогов.

Блиновская позднее опровергла информацию о том, что в отношении нее идут проверки полиции по факту мошенничества, добавив, что блогеров уже в течение года мониторят налоговые службы, но представители МВД к ней не приходили.