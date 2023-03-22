SHOT: полиция взялась за еще одного известного блогера вслед за Лерчек Полиция проверяет блогера Блиновскую из-за жалоб на мошенничество и уклонение от уплаты налогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Telegram-канал SHOT сообщил, что полиция проверяет автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую после поступления ряда заявлений от участников, которые считают, что их обманули. Также канал сообщил, что блогера проверят на наличие в ее бизнесе схем уклонения от уплаты налогов.

По данным SHOT, общественники пожаловались на Блиновскую в Генпрокуратуру России — они требуют проверить ее на наличие в бизнесе «схемы Лерчек».

Отмечается, что Блиновская проводила марафоны отношений, желаний, предназначения и расширения финансового сознания, передает канал. Кроме того, по данным SHOT, блогер как раз сейчас запускает очередной марафон под названием «Новое измерение». Участие — от 10,8 тысяч до миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что по версии следствия, Лерчек (блогер Валерия Чекалина), зарегистрировавшая ИП, занималась деятельностью по упрощенной схеме налогообложения с доходом до 150 млн рублей, но зарабатывала гораздо больше. В числе звезд, которых ожидают проверки, назвали основателя бизнес-клуба «Трансформатор» Дмитрия Портнягина, Блиновскую и жену рэпера Джигана Оксану Самойлову.

Адвокат Сергей Жорин в свою очередь предположил, что Лерчек грозит еще одно уголовное дело. По словам юриста, блогера могут привлечь к ответственности за отмывание денег.