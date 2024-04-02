«Стравливание братских народов»: в Госдуме призвали Баха покинуть МОК Депутат Свищев призвал главу МОК Баха подать в отставку

Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press

Томас Бах

Высказывания президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха являются провокационными, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, Бах занимается стравливанием двух братских народов, делая провокационные заявления в адрес россиян и украинцев. Парламентарий признался, что разочаровался в этом человеке.

Это чистейшей воды провокация, стравливание двух братских народов, провокационные призывы к украинцам: давайте не занимайтесь спортом, не тренируйтесь, не выступайте, а следите за русскими, копайтесь в их соцсетях и мы будем снимать с Олимпиады. Плюс угрозы участникам Игр дружбы, федерациям, спортсменам. Как можно Баха назвать после этого? Я разочарован в этом человеке. Я думаю, ему нужно покинуть пост президента МОК, — считает Свищев.

Ранее пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали в своем Telegram-канале розыгрыш над Томасом Бахом. Глава МОК, который был убежден, что ведет беседу с африканским чиновником, признался, что отсеивает российских спортсменов с помощью интернет-слежки. По его словам, в этом ему помогают украинцы.

Бах обратился к «африканскому чиновнику» с просьбой бойкотировать Игры дружбы в России, намекнув, что спортсмены, которые планируют принять в них участие, могут подвергнуться санкциям со стороны МОК. Он признался, что МОК «позаботился» о том, чтобы игры БРИКС в Южной Африке «не имели резонанса в мире спорта».