Стало известно, сколько украинских беженцев планируют вернуться на родину ООН: только 14% украинских беженцев в Европе планируют вернуться на родину

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Только 14% из 5,9 млн украинских беженцев в Европе планируют вернуться на родину в ближайшем будущем, сообщил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Мэтью Солтмарш, передает РИА Новости. Он добавил, что большинство граждан Украины надеются когда-нибудь вернуться, при этом вопросы безопасности остаются для них первостепенными.

В то время как большинство надеется однажды вернуться на Украину, только 14% планируют сделать это в ближайшем будущем. Вопросы безопасности остаются первостепенными, наряду с доступом к основным услугам, жилью и средствам к существованию, — сказал Солтмарш.

В декабре свыше 1,2 тысячи жителей немецкого города Гера вышли на акцию протеста против открытия центра для приема беженцев. Местные власти планировали разместить его в здании бывшей городской больницы. До этого депутат бундестага Родерих Кизеветтер предложил отправить на Украину 600 тысяч беженцев, которые находятся в ЕС. По его словам, в одной только Германии насчитывается свыше 200 тысяч военнообязанных, что равно 10 дивизиям.

Ранее сообщалось, что правительство Украины рассматривает возможность ограничения прав граждан, бежавших за пределы страны и отказавшихся от постановки на воинский учет. По его словам, таким лицам могут запретить получать определенные услуги в украинских консульствах.