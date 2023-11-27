Стало известно, сколько россиян остались без электричества из-за непогоды Минэнерго РФ: около 1,9 млн россиян остались без электроснабжения из-за непогоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 1,9 млн человек остались без электроснабжения из-за непогоды в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщило Минэнерго России. В настоящее время аварийные бригады работают в усиленном режиме, на местах задействованы 680 бригад.

Около 1,9 млн человек остались без электроснабжения на 10:00 мск из-за неблагоприятных погодных условий в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что в 354 жилых домах Севастополя с населением более 2600 человек было нарушено электроснабжение. Подразделения ведомства продолжают устранять последствия непогоды в Крыму.

В Крыму и Краснодарском крае 26 и 27 ноября прошел мощный шторм. В аквариуме-музее в Севастополе погибли 500 редких рыб. Под Судаком погиб человек, еще один пропал без вести. Также во время непогоды в Симферополе и Евпатории минимум шесть человек пострадали. В некоторых регионах Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов. Пик непогоды пришелся на вечер и ночь 26 ноября. Все экстренные службы приведены в полную готовность.