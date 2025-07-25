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25 июля 2025 в 12:31

Стало известно, сколько беспилотников сбили российские силы ПВО

Минобороны: российские средства ПВО сбили 2049 беспилотников ВСУ за неделю

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ

Российские средства ПВО сбили за неделю 2049 беспилотников самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, также силы противовоздушной обороны уничтожили 27 управляемых авиабомб. Среди сбитых снарядов оказались четыре ракеты «Нептун».

Средствами противовоздушной обороны сбиты 27 управляемых авиационных бомб, — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве добавили, что силы ПВО также сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства. Удалось ликвидировать и реактивный снаряд системы залпового огня Vampire из Чехии.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 19 по 25 июля российские военные провели серию из десяти групповых ударов по военным объектам на Украине. В ведомстве отметили, что в ходе операций использовались различные виды высокоточного оружия, включая авиационные, наземные и морские комплексы. Также были задействованы гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА.

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