Стало известно, откуда ВСУ почерпнули сведения для удара по Крыму Сенатор Бондарев: ВСУ получили координаты для удара по Крыму от НАТО

Фото: МО Украины

Координаты для ракетного удара по Крыму Вооруженные силы Украины получили от НАТО, считает первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев. В беседе с NEWS.ru он объяснил, что ВСУ активно помогает спутниковая разведка США.

Одним из основных инструментов при атаках на Крым и другие регионы России, является американская спутниковая разведка и информация от беспилотников и самолетов, которые круглые сутки летают в нейтральных водах черноморского региона и других граничащих с Россией территориях. Подразделения ВСУ, получая от них целеуказания и необходимые координаты для нанесения удара, производят атаки силами вооружений, полученных от стран блока НАТО под руководством тех же США, — сказал собеседник.

По мнению сенатора, таким образом ВСУ пытаются провести подготовку собственной зоны безопасности для применения и обслуживания обещанных самолетов F-16. Для этого, продолжил Бондарев, они выявляют слабые места в российских системах ПВО.

Политик предположил, что для минимизации возможных атак со стороны ВСУ по территории России необходимо установить безопасные нейтральные зоны вдоль границ РФ вглубь Украины. Вместе с тем, уточнил Бондарев, при ответных атаках или других действий Россия вынуждена считаться с проживающим на территории ведения боевых действий мирным населением.

Но ответ России несомненно и однозначно будет! Поверьте, он осуществляется ежедневно, а градус его жесткости, в данном случае, устанавливает, не понимая что творит — [президент Украины Владимир] Зеленский и, абсолютно четко понимая, что делают – НАТО и Пентагон. Жизни граждан России и Украины для них ничего не стоят, и за этом им придется нести ответ, — резюмировал сенатор.

Ранее СМИ сообщили, что Вооруженные силы Украины запускают американские ракеты ATACMS по Севастополю и Крыму со специальных установок на сухогрузах, расположенных в порту Одессы. После этого корабли маскируются в грузовом порту. Минобороны России не подтверждало эту информацию.