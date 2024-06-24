Стало известно, как ВСУ маскируют ATACMS для ударов по Крыму «Военное дело»: ВСУ запускают ракеты по Севастополю с сухогрузов в порту Одессы

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Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что Вооруженные силы Украины запускают американские ракеты ATACMS по Севастополю и Крыму со специальных установок на сухогрузах, расположенных в порту Одессы. Согласно его сведениям, после этого корабли маскируются в грузовом порту. Минобороны России не подтверждало эту информацию.

ВСУ наносят ракетные удары по Севастополю и Крыму при помощи сухогрузов. На них размещены пусковые установки с ракетами ATACMS. После запуска корабль маскируется под другие сухогрузы в Одесском грузовом порту, — говорится в публикации.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что причастность США к обстрелу Севастополя со стороны украинских войск не вызывает никаких сомнений. В ведомстве отметили, что ВСУ используют против мирных граждан кассетные боеприпасы, являющиеся одним из самых страшных видов оружия. При этом Россия обязательно ответит на преступления Украины.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число пострадавших в результате украинского обстрела увеличилось до 153 человек, из них 27 — несовершеннолетние. Еще четыре человека погибли, среди них два ребенка.