Стало известно о возможном участии России в приднестровском урегулировании МИД: Россия готова выступить гарантом в приднестровском урегулировании

Фото: Артем Кулекин/РИА Новости

Акция протеста в Тирасполе против экономического давления со стороны Молдавии

Россия готова выступить посредником и гарантом приднестровского урегулирования, заявил ТАСС глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Он подчеркнул, что необходима реальная работа по «выправлению деградирующего диалога между берегами Днестра».

На наш взгляд, нужны не досужие фантазии, а реальная работа по выправлению деградирующего диалога между берегами Днестра. Россия как посредник и гарант приднестровского урегулирования готова этому способствовать, — заявил Полищук.

Он добавил, что процесс приднестровского урегулирования находится в глубоком кризисе. При этом экономическое давление, которое Кишинев оказывает на Тирасполь, отдаляет перспективы решения проблемы, подчеркнул он.

Вместе с тем Полищук упомянул реакцию Молдавии на недавнее решение ЕС об открытии предвступительных переговоров. По его мнению, Кишинев, опережая события, принялся обсуждать вступление в Евросоюз «вместе с Приднестровьем или без него».

Ранее оппозиционная Соцпартия Молдавии заявила, что правящая в республике фракция «Действие и солидарность» хочет расторгнуть отношения с СНГ, чтобы понравиться Западу и получить его поддержку. При этом действия властей Кишинева сравнили со «спектаклем».