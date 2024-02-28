Стало известно о новых колебаниях цен на яйца в России Глава ФАС Шаскольский: цены на яйца в России продолжат падать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на яйца в России в ближайшее время снизятся еще больше, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, трансляция шла эфире телеканала «Россия 24». По его словам, соответствующая тенденция наметилась на фоне расхождения оптовых цен и себестоимости продукта.

Были выявлены опережающие темпы роста оптовых цен по сравнению с ростом себестоимости. Возбуждено 10 дел о нарушениях в 10 регионах. <...> Сейчас в России наметилась тенденция к снижению цен на яйца, — заявил Шаскольский.

На прошлой неделе Росстат сообщил об увеличении цен на яйца. По данным статистической службы, которые были получены в период с 13 по 19 февраля, стоимость продукта выросла на 0,24%.

Вице-президент «Росптицесоюза» и депутат Госдумы Сергей Лисовский ранее заявил, что скачок цен на яйца в конце прошлого года является прямым недочетом Минсельхоза. По его словам, ведомство не просчитало рынок. Как отметил парламентарий, еще около пяти лет назад министерство объявило о контроле над ситуацией с яйцами и заявило, что больше их производство не субсидируется. Лисовский также утверждал, что малоимущим россиянам стоило бы выплачивать субсидии на покупку яиц на фоне резкого подорожания.