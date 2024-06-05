Стало известно, можно ли законным образом присвоить заброшенную дачу Депутат Чаплин: заброшенную дачу можно присвоить через торги или купить у хозяев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заброшенный приусадебный участок можно получить на законных основаниях, если найти владельца и приобрести землю у него, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Парламентарий отметил, что если собственник не объявится, то вопрос решится в ходе торгов.

Если понравился заброшенный участок и он имеет владельца, вам придется отыскать его и приобрести участок в собственность. Если владелец просто отказался от заброшенного участка, то дачу выставляют на торги, и желающий гражданин может приобрести ее у муниципалитета за меньшую стоимость, — заявил Чаплин.

Собеседник подчеркнул, что земельный участок могут изъять у недобросовестного садовода, если он предназначен для индивидуального жилищного строительства или садоводства, огородничества и в течение трех лет не использовался по назначению. Чаплин объяснил, что принудительно изъять участок можно только по решению суда в случае отказа собственника устранить нарушение.

Если владельца не удалось найти, имущество становится бесхозным. По закону под таким понятием понимается объект недвижимости, у которого нет владельца, который неизвестен или отказался от права собственности. При этом бесхозной вещью может быть признано только здание, например дом, земельный участок не попадает под эту категорию. Чтобы начать процесс захвата такой недвижимости, сведения о бесхозяйном объекте должны быть внесены в ЕГРН, а сделать это должен муниципалитет, — отметил Чаплин.

По его словам, только через год после постановки бесхозной недвижимости на учет муниципалитет вправе обратиться в суд с требованием признания объекта муниципальной собственностью, затем землю вместе с домом можно приобрести на торгах, арендовать или выкупить. Депутат напомнил и о понятии «приобретательная давность».

Согласно ГК РФ, если граждане или юрлица не являются собственниками имущества, но ухаживают и владеют им как своим собственным в течение 15 лет, то есть возможность приобрести такую недвижимость в собственность в силу приобретательной давности. Необходимо подать в суд заявление с предоставлением доказательств того, что вы ухаживали за этим участком, — подытожил Чаплин.

Юрист Надежда Локтионова ранее предупредила, что россиянам может грозить штраф за сорняки на дачных участках. По ее словам, размер взыскания будет варьироваться в зависимости от региона. Так, в Москве граждан могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей.