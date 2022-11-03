Стало известно, когда возобновится движение по всем полосам Крымского моста Хуснуллин: движение по обеим полосам Крымского моста возобновится 20 декабря

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение по обеим полосам автодорожной части Крымского моста будет восстановлено в полном объеме 20 декабря, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина. Он добавил, что госконтракт уже заключен.

На восстановление автомобильного моста правительством выделено необходимое финансирование, госконтракт заключен. Запустить движение [.....] планируем 5 декабря по одной полосе, с 20 декабря - полностью по другой, — сказал Хуснуллин.

Он также сообщил, что часть грузового транспорта в случае необходимости может проезжать по автомобильной части Крымского моста.

Взрыв на мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Жертвами взрыва стали четыре человека.

В Центре общественных связей ФСБ в организации теракта на Крымском мосту обвинили Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководителя Кирилла Буданова. По данным ведомства, взрывчатка была закамуфлирована под рулоны со строительной пленкой. Задержаны восемь подозреваемых.