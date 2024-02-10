Захарова назвала воровством попытки Запада использовать замороженные активы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Москва рассматривает любые попытки Запада использовать замороженные активы как воровство, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, правительство страны рассматривает ряд вариантов оказания давления на тех, кто хочет нажиться на имуществе россиян, и готова жестко ответить.

В настоящее время в правительстве рассматривается целый ряд вариантов оказания правового и экономического воздействия на тех, кто рассчитывает нажиться на воровстве принадлежащих нам активов, — заявила Захарова.

Она предупредила, что любые лица и фонды, которые решатся на приобретение соответствующих облигаций, станут кандидатами на попадание под контрмеры, включая финансовые и имущественные. Эти меры, подчеркнула она, будут оправданы как с юридической, так и моральной точек зрения.

Ранее Совет Федерации призвал Минфин разработать законопроект с ответными мерами на случай использования западными странами замороженных российских активов. Вице-спикер верхней палаты парламента Николай Журавлев заявил, что ведомство должно разработать соответствующий проект закона и быть «в полной боевой готовности» его принять.

Между тем, глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал инициативу ЕС по использованию доходов от российских замороженных активов наследием коммунизма. Он добавил, что в Будапеште помнят практику таких конфискаций и не хотят ее повторения.