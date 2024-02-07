Названо условие, при котором Россия заберет средства западных инвесторов

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Николай Журавлев

Совет Федерации призвал Минфин разработать законопроект с ответными мерами на случай использования западными странами замороженных российских активов. Вице-спикер верхней палаты парламента Николай Журавлев выступил с такой инициативой в ходе пленарного заседания, которое транслировалось во «ВКонтакте».

У нас накопились большие суммы на счетах типа «С», принадлежащих в том числе инвесторам из недружественных стран. И они тоже в качестве ответной меры в случае решения Европы могут и должны быть обложены соответствующим налогом, — заявил Журавлев.

Вице-спикер заявил, что Минфин должен разработать соответствующий проект закона и быть «в полной боевой готовности» его принять. Журавлев подчеркнул, что Россия не будет действовать первой, но должна быть готова ответить.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что изъятие российских активов за рубежом повлечет за собой долгосрочные судебные разбирательства. Представитель Кремля указал, что такие решения «глубоко незаконны».

Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что страны G7 рассматривают возможность выпуска долговых обязательств для финансирования Украины с использованием замороженных активов РФ в качестве залога. По данным FT, западные партнеры Киева могут потребовать от России, чтобы она погасила этот долг, в противном случае заблокированные активы будут конфискованы.