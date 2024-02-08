Сийярто сравнил чиновников Евросоюза с коммунистами Сийярто назвал идею ЕС по доходам от российских активов наследием коммунизма

Фото: МИД РФ

Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости назвал инициативу ЕС по использованию доходов от российских замороженных активов наследием коммунизма. Он добавил, что в Будапеште помнят практику таких конфискаций и не хотят ее повторения.

Это весьма, весьма сложный вопрос, потому что я до сих пор помню, как коммунисты конфисковали активы в Венгрии у людей, которые всю жизнь работали ради того, что имели. Так что такого рода меры обычно зажигают в нашем сознании сигнал тревоги о том, что такое коммунистическое наследие, — это не то, что мы хотели бы увидеть в наши годы, — заявил министр.

Ранее Financial Times сообщило, что Евросоюз вряд ли сможет передать Киеву прибыль, полученную в 2023 году от реинвестирования российских активов, замороженных на международной площадке Euroclear в Бельгии.

Ранее кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев предположил, что конфискация замороженных российских активов не скажется на благосостоянии РФ, но создаст угрозу мирового финансового коллапса. По его мнению, изъятие российских активов станет прецедентом, открывающим любой стране мира дорогу для аналогичных действий.