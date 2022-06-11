Стала известна дата пленарного заседания ПМЭФ с участием Путина Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина пройдет 17 июня

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина пройдет 17 июня, сообщили в «Росконгрессе». Модератором встречи станет главный редактор RT Маргарита Симоньян.

17 июня состоится пленарное заседание ПМЭФ-2022, в котором традиционно примет участие президент Российской Федерации Владимир Путин, — гласит заявление организатора.

Главной темой мероприятия станут глобальные процессы изменений, происходящих в мире, ведущие к формированию новой экономической модели.

25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня этого года. В «Росконгрессе» сообщили, что предварительно свое участие подтвердили представители уже более чем 90 государств. Известно, что в их числе будет и Индия. Как рассказали в посольстве страны в Москве, на форум в Россию приедут министры, однако пока неизвестно какие.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что прямую линию с главой государства, ранее проходившую сразу после окончания ПМЭФ, перенесут. Он уточнил, что в июне мероприятие не запланировано, однако иную дату представитель Кремля не назвал.