Семигин покинет пост в Госдуме после скандала с оскорблением русских солдат СРЗП предложит снять Семигина с поста главы комитета по делам национальностей

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Геннадий Семигин

Фракция «Справедливая Россия — За правду» предложит Госдуме в рамках ротации назначить на пост председателя комитета по делам национальностей Яну Лантратову, которая сейчас занимает должность зампреда комитета по просвещению, сообщил глава фракции Сергей Миронов. Действующего главу комитета Геннадия Семигина предлагают освободить от должности, передает корреспондент NEWS.ru.

Сегодня на заседании фракции социалистической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в рамках ротации фракцией принято решение об освобождении от должности председателя комитета по делам национальностей Геннадия Юрьевича Семигина. И фракция рекомендовала на эту должность нашу коллегу Яну Валерьевну Лантратову, — сообщил журналистам Миронов, напомнив, что есть квоты на комитеты.

Семигин оказался в центре скандала осенью прошлого года, когда на сайте движения «Патриоты России» появилась размещенная от его имени статья о поддержке действий сына руководителя Чечни Рамзана Кадырова. В ней сравнивались боевые качества чеченских и русских бойцов в зоне СВО.

Если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Ахматовича, то, возможно, батальону «Ахмат» не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя, — говорилось в материале.

Позже Семигин заявил, что на сайт общественного движения была проведена атака с территории Украины. При этом, по его словам, заказчик атаки находится в России. Политик уверен, что целью взлома было посеять рознь между российскими военнослужащими разных национальностей.