Во взломе сайта «Патриотов России» обвинили Украину Депутат Семигин: атака на сайт движения «Патриоты России» произошла с Украины

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Атака на сайт общественного движения «Патриоты России» была проведена с территории Украины, заявил глава движения, председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин. При этом, по его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, заказчик атаки находится в России.

Следы видны. Они уходят на Украину, в Германию. Я вам хочу сказать свое мнение. Я убежден, что заказчик в России. Сейчас будут уголовные дела. Масштаб удара по нам в интернете не имеет равных за последние годы. То, что они ударили по мне, — это понятно. Потому что я занимаюсь СВО, — заявил Семигин.

Политик уверен, что целью взлома было посеять рознь между российскими военнослужащими разных национальностей.

Они дискредитируют СВО. Они стравливают воинов, ведущих боевые действия, — русских и чеченцев, — подчеркнул парламентарий.

29 сентября на сайте движения «Патриоты России» появилась статья, размещенная от имени Геннадия Семигина. В публикации речь шла о поддержке действий сына Кадырова, который избил в СИЗО Никиту Журавеля. Также в ней сравнивались боевые качества чеченских и русских бойцов в зоне СВО. На публикацию обратили внимание лишь через двое суток, 1 октября. 2 октября Семигин заявил, что эта статья — «феерическая провокационная ложь».